Anche l'Acqua e Sapone promuove la campagna "Io resto a casa" contro il Covid 19. Ecco che cosa si legge in un post su Facebook, accompagnato da una foto del portiere Stefano Mammarella:

La società fa poi gli auguri di buon compleanno a Murilo Ferreira:

"Tanti auguri Capitano! In questi giorni difficili, un po' di gioia in casa nerazzurra per il compleanno della nostra leggenda Murilo Ferreira! Un grande abbraccio da tutti noi!".