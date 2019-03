Calcio a 5: l'Acqua e Sapone vola in finale di Coppa Italia

L'Acqua&Sapone Unigross vola in finale di Coppa Italia di calcio a cinque. La compagine pescarese infatti ha battuto ieri sera in semifinale il Real Rieti, per 7-3, garantendosi l'accesso alla finalissima in programma alle 18 di oggi 24 marzo a Faenza contro il Pesaro.

Primo tempo controllato e comandato senza grandi problemi per gli abruzzesi che chiudono in vantaggio per 2-0. Nella ripresa arriva il 3-0 che sembra già chiudere i giochi, ma il Rieti realizza un rigore che aveva portato anche all'espulsione di Avellino per fallo di mano ed accorcia ulteriormente le distanze dopo qualche minuto per il 3-2. L'Acqua&Sapone però tira fuori classe e carattere e chiude i giochi per il 7-3 finale.

Grande attesa per il match di oggi pomeriggio quando i nerazzurri tenteranno di difendere il titolo conquistato un anno fa. Diretta su Sky Sport.