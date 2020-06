Antonio Ricci, il ritorno: è il nuovo coach delle squadre giovanili dell'Acqua e Sapone

Antonio Ricci è il nuovo allenatore delle squadre giovanili dell'Acqua e Sapone. E si tratta di un ritorno. Già tecnico della prima squadra in serie A dalla fine del 2016 all’inizio del 2018, l'allenatore 54enne si occuperà adesso delle formazioni under 17 e under 19.

"Sono molto contento di questa opportunità – ha detto subito dopo la firma – e devo ringraziare la famiglia Barbarossa, l'ad Colatriano e il direttore D'Egidio per aver pensato a me per questo ruolo. Sarà un compito che svolgerò con grande dedizione, perché under 17 e under 19 nell'Acqua&Sapone fanno rima con ambizione e blasone. Avrò ragazzi molto promettenti e spero di poterli guidare fino a raggiungere uno spazio futuro in prima squadra".

Ricci ha poi commentato l'inizio di questa sua nuova fase nella grande famiglia nerazzurra: "Se oggi il nostro rapporto professionale, che è anche un rapporto di infinita stima e amicizia personale, si riapre, è merito delle relazioni che in questi anni non si sono mai interrotte, anche dopo la scelta di cambiare nel 2018. In questa società mi sento a casa, per questo ho accettato la missione di prendere le redini delle giovanili".