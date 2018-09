Acqua e Sapone Unigross, gol e solidarietà nel primo test precampionato

L’Acqua e Sapone Unigross supera il primo test precampionato. Gol e solidarietà con l’Automotive Futsal Academy, squadra campione dello Zambia allenata dall’italiano Andrea Cristoforetti. Prima della gara c’è stato uno scambio di omaggi tra il presidente Barbarossa e il collega africano.

Non solo: grazie ad un’iniziativa via social di Gabriel Lima, la società nerazzurra ha donato al club zambiano circa 40 paia di scarpe da futsal per i bambini e i ragazzi delle loro giovanili.

La partita

Pérez tiene a riposo Jonas e Casassa, acciaccati, ma dà spazio a tutto il roster con rotazioni veloci e un gioco subito aggressivo. Così trova il primo gol dopo un minuto: lo firma il Brocador De Oliveira, che fa doppietta dopo 9’40’’ con uno splendido colpo di tacco. Si gioca a ritmi molto alti perché i ragazzi dell’Automotive corrono come schegge e hanno anche discreta qualità tecnica. In un paio di ripartenze mettono paura a Mammarella. Poi ci pensa Calderolli (12’43’’ e 17’27’’) ad arrotondare il punteggio. Prima dell’intervallo, al 14’09’’, Bertoni fissa sul 5 a 0 il punteggio alla pausa.

Nella ripresa, spazio anche ai giovani: Fiuza tra i pali, Lupinetti e Iervolino nei minuti iniziali. La squadra di Cristoforetti trova il gol dell’1-5 al 5’ proprio nella fase di rodaggio dei giovani nerazzurri. Il 2001 Iervolino, però, si fa subito notare anche nella finalizzazione: al 6’ chiude un’azione corale per il 6-1. Pérez ruota ancora quartetto e dà spazio anche al ’99 Casciano, vicino al gol al 7’ servito da capitan Murilo.

Il finale è di marca zambiana, con i nerazzurri che gestiscono il pallone e le energie. Arriva il secondo gol ospite, ma anche il primo stagionale di Gabriel Lima al 14’, per il 7-2 finale.