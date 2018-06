Bimbi migranti non accompagnati: due giorni di eventi per raccogliere fondi

Una piccola maratona di solidarietà per Happy Child, il progetto adottato dal KIWANIS per la sua mission “Serving the children of the world”, siglando un accordo di partnership con l’UNICEF, a favore dell’Emergenza Bambini Migranti non Accompagnati, dal primo soccorso, all’accoglienza e all’inclusione, che si terrà in città il 22 e il 23 giugno.

Due gli eventi a cura del Kiwanis e dell’associazione Cultura e Sport per Tutti, patrocinati dal Comune: il 22 giugno allo Stadio Adriatico Cornacchia, il 23 in piazza della Rinascita.

Sarà una due giorni di grande attualità e valore. Venerdì le partite di calcio e sabato un evento di sport a Piazza della Rinascita dove verranno organizzate manifestazioni di danza moderna Hip hop, boxe, judo e altre discipline, per focalizzare l’obiettivo su bambini che hanno diritto a un futuro.

La prima giornata vede la sfida tra le squadre calcio, allo Stadio, sono 32 in tutto, 16 per categoria (maschi-femmine) che faranno un torneo, ci sono poi le squadre di atleti disabili. Tanti ospiti: Piero Mazzocchetti, Marco Papa, Davide Cavuti, Gianluca Ginoble de “Il volo”, capitan Memushaj, il campione Pierpaolo Addesi, i calciatori Michele Gelsi, Felice Mancini, Fabrizio Cammarata, Carlo Mammarella, Franco Marchegiani, Stefano Mammarella, il cantautore Amedeo Giuliani, il Presidente Sebastiani, il manager Dino Zampacorta e molti altri.

L’allestimento della cittadella dello sport a Piazza della Rinascita farà vivere la manifestazione: ci saranno un campo da basket, pallavolo, pallamano, un ring per boxe e kick boxing, tatami, mini golf e quattro calciobalilla per chiunque voglia divertirsi a giocare, con il sostegno degli amici di Bruxelles che con lo Schumann Trophy ha destinato una somma a questo progetto.