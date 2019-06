Finale Scudetto calcio a 5 AcquaeSapone-Pesaro, polverizzati in 24 ore mille biglietti

Sale sempre di più la febbre per gara5 della finale scudetto di calcio a 5 tra l'AcquaeSapone Unigross e Pesaro.

Nel giro di sole 24 ore sono stati polverizzati mille biglietti e dunque ci sarà il tutto esaurito al Palaroma di Montesilvano.

L'appuntamento con la sfida decisiva è in programma sabato sera alle ore 21 con diretta su Sky Sport 1.

«Da tutta Italia», fanno sapere dalla società nerazzurra, «fioccano prenotazioni negli hotel e nelle strutture ricettive cittadine. Da Merano a Bologna, da Bari a Roma, la società della famiglia Barbarossa in questo week-end di metà giugno sarà il volano del turismo sulla riviera pescarese».

Questo quanto fa sapere il direttore sportivo Gabriele D'Egidio:

«Dei mille biglietti polverizzati dopo un solo giorno di vendita, tanti sono stati acquistati da appassionati di futsal provenienti da ogni angolo d’Italia. Per la nostra società è un vanto e un orgoglio contribuire alla crescita e allo sviluppo della città di Montesilvano, anche sul piano turistico. Chi verrà per la partita di sabato, prenoterà negli alberghi per fermarsi l’intero week-end, andando in spiaggia prima e dopo la gara e godendo dei ristoranti e delle strutture cittadine. Molti verranno, con l’occasione della finale scudetto, per la prima volta da queste parti. Sarà una soddisfazione per tutti vivere un momento come questo”. L’indotto del grande futsal quindi fa bene a tutti e muove l’economia».