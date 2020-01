Basket: Torre Spes-Pescara 57-72, convincente vittoria esterna per gli adriatici

Torre Spes-Pescara Basket, giocatasi ieri pomeriggio a Torre de' Passeri, si è conclusa 57-72, dunque con una convincente vittoria esterna per gli adriatici. Tutto questo alla vigilia del big match casalingo che domenica 2 febbraio vedrà i ragazzi di coach Fabbri ospitare la Tasp Teramo a Spicchi, seconda in classifica a soli 4 punti dal Pescara.

Intanto Fabbri è decisamente soddisfatto della prova che i suoi hanno messo in campo:

"Sono davvero contento di questa vittoria, perché i ragazzi sono stati bravissimi, rispettando i principi difensivi che ci eravamo dati e giocando con grande applicazione in difesa. Torre è una squadra forte, espertissima, che ci teneva a far bene con i due nuovi innesti. Dobbiamo essere felici di questi due punti: i risultati che arrivano dagli altri campi confermano che questo è un campionato difficile e avere altri due punti nella nostra classifica è determinante. Ora torniamo in palestra per essere di nuovo pronti per la partita di domenica prossima, che è importantissima per rispettare il nostro ruolino di marcia".