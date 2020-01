Basket, il Pescara vince a Termoli un match importantissimo battendo l'Air Basket con il punteggio di 64-58. Domenica 19 gennaio il Pescara giocherà il primo match casalingo del 2020 ospitando il Nuovo Basket Aquilano. Coach Fabbri ha espresso soddisfazione per questo risultato:

"La partita, come sapevamo, è stata molto difficile. Termoli ha una squadra in netta forma ed è molto completa in tutti i ruoli; sicuramente saprà dirà la sua fino alla fine, avendo a favore un fattore campo importante. Per noi è stato bello giocare davanti a un pubblico così numeroso. Dando uno sguardo al campionato, vediamo che, come Termoli, così anche Campli si conferma partita dopo partita un campo difficilissimo e anche sabato ha vinto contro una delle squadre più importanti. Questo girone sta confermando le attese, in un quadro in cui ogni gara è una vera battaglia e tante squadre continuano a rinforzarsi, come Pescara 1976. La partita è stata durissima, così come sarà durissima per tutte vincere a Campli e a Termoli, sia nella fase orologio che nei playoff. Guardando di nuovo al match appena concluso, oggi abbiamo fatto bene tante cose, male altre, ma è normale che questo avvenga quando si disputa una partita in un clima da playoff. Portiamo a casa i due punti e continuiamo a lavorare per imporci in questo campionato così livellato verso l'alto".