Basket: c'è Amatori-Matera, praticamente uno spareggio

​A cinque giornate dalla fine della regular season, l'Amatori ospita oggi pomeriggio l'Olimpia Matera per blindare il piazzamento nella griglia dei playoff e lanciare definitamente lo sprint finale. Pescara ha 30 punti in classifica, Matera ne ha 28 ed entrambe le squadre hanno vinto 4 delle ultime 5 partite. I lucani sono in netta ripresa dopo un avvio stentato e attualmente sono in gran forma.

Ci sono tutte le premesse, dunque, per vivere una di quelle partite che infiammano i palazzetti e che hanno caratterizzato la storia recente dell'Amatori. In una giornata di campionato che propone tanti testacoda, questo match si prenderà i riflettori del girone C, in attesa di capire quale squadra uscirà con i due punti in palio. Pescara giocherà in casa anche la prossima partita, domenica 25 marzo, sfidando Giulianova.

Pescara deve provare a battere Matera per mettere la ciliegina sulla torta dopo un periodo molto positivo. Le vittorie contro Campli, Perugia e Cerignola hanno rinfrancato le ambizioni della squadra, l'innesto di Mlinar ha migliorato le rotazioni e l'arrivo del preparatore atletico Del Principio è stato perfettamente assorbito dai biancorossi; anche la partita in Coppa Italia contro Omegna ha confermato le potenzialità del roster, nonostante la sconfitta finale.

L'Amatori affronterà in casa tre delle ultime cinque partite della regular season: davanti al proprio pubblico la squadra dovrà trovare il carburante giusto per consolidare il quarto posto e, perchè no, dare un'occhiata a ciò che succede sul secondo e sul terzo gradino della classifica, dove stazionano Recanati e Bisceglie. Ma prima si dovrà cercare di respingere le velleità dell'Olimpia Matera, che all'andata vinse 77-66 e che quindi, in caso di arrivo a pari punti, scavalcherebbe gli abruzzesi in virtù degli scontri diretti. Coach Rajola ha presentato così la gara:

"Le partite da qui alla fine del campionato saranno tutte difficilissime, perchè ogni squadra che affronteremo lotterà per entrare nei playoff o per sfuggire dai playout. In particolare, la prossima gara è letteralmente uno spareggio, sia perchè Matera è a soli due punti da noi, sia perchè affrontiamo una squadra davvero forte, una di quelle date per favorite a inizio stagione, con tanti giocatori esperti che in serie B hanno sempre fatto benissimo; in più hanno un giocatore fenomenale come Franco Migliori, davvero di un'altra categoria. Noi dobbiamo dare continuità alle vittorie che abbiamo ottenuto nell'ultimo periodo: per quanto sia difficile la partita, dobbiamo mettere in mostra la crescita che abbiamo avuto in questi venti giorni di allenamento e mettere in campo quello che sappiamo fare: abbiamo le carte in regola. Pensiamo a noi, ai nostri punti forti e vediamo dove possiamo arrivare".

Appuntamento al Pala "AternoGas&Power" di Pescara alle ore 18.