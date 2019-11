Basket, Pescara sconfitto di misura nel match con il Teramo

Esce a testa alta il Pescara Basket dal match contro il Teramo che si è disputato ieri 9 novembre. I pescaresi vengono battuti di misura con il punteggio di 64 a 61, al termine di una partita combattuta e nella quale il Pescara non ha mai mollato nonostante le numerose defezioni e dimostrando le qualità da squadra di categoria superiore.

Il primo quarto si conclude 10 - 22 per il pescara che parte subito bene. Nel secondo invece il Teramo si riorganizza ed i ragazzi pescaresi sbagliano molto, con il punteggio che si ferma prima dell'intervallo sul 29 - 32.

Nel terzo quarto ancora Pescara in vantaggio che sembrava poter prendere il largo, ma i padroni di casa non mollano ed anzi riescono a portarsi a meno quattro sul 42- 46. Nellultimo periodo il Teramo esplode e prende in mano le redini della partita, riuscendo nel sorpasso e portando a casa una meritata e sudata vittoria.

Coach Fabbri ha dichiarato a fine match: