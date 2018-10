Pescara, grande entusiasmo per la presentazione ufficiale dell'Unibasket

Grande entusiasmo, ieri, per la presentazione ufficiale dell'Unibasket Pescara, l'ex Amatori che domenica 7 ottobre al Pala Aterno Gas&Power inizierà la sua avventura in serie B. Questo quanto dichiarato dal presidente Carlo Di Fabio:

"Siamo già concentrati sul campo, con un solo obiettivo: vincere domenica, per partire con il piede giusto e prepararci a espugnare Teramo e Chieti subito dopo. Mi sento di invitare tutti al palazzetto già il 7 ottobre per iniziare una lunga striscia di vittorie".

La serata è stata presentata da Renato Fulgente, dirigente della We're Basket. La parola, infine, è passata al coach Stefano Rajola:

"La nostra squadra è l'ammiraglia del gruppo Unibasket e ora, dopo tutta la fase di preparazione, siamo finalmente alla vigilia dell'esordio in campionato, per di più in casa, dunque vogliamo moltiplicare questo entusiasmo conquistando la prima vittoria".