Basket: Pescara-Mosciano 62-67, secondo ko consecutivo per i ragazzi di Fabbri

Pescara Basket-Olimpia Mosciano finisce 62-67, decretando il secondo ko consecutivo per i ragazzi di Fabbri. Gara sottotono, ma adesso ci sarà la sosta per provare a ricaricare le pile e lavorare ancora più sodo. A fine partita, coach Fabbri ha detto:

“Stiamo attraversando un brutto momento. Stiamo giocando con poco cuore in questo momento. Finchè abbiamo questa poca voglia sarà difficile fare risultato. Sono stati commessi errori inammissibili. Una squadra come la nostra non può fare prestazioni simili. Abbiamo avuto anche la possibilità di ribaltarla quando ci siamo trovati a -4, ma abbiamo sbagliato ancora in modo clamoroso. Sono molto deluso”.