Basket: il Pescara riporta a casa Fasciocco, ufficiale la firma del giocatore

È ufficiale la firma di Domenico Fasciocco. Il giocatore, classe 2000, torna così al Pescara Basket e sarà a disposizione di coach Fabbri indipendentemente dalla categoria, sia nell’eventualità della C Gold che in caso di C Silver.

Il giovane lungo ha militato l’anno scorso in serie B con Campli e Amatori Pescara ma è cresciuto con la maglia biancazzurra, conquistando la salvezza in C Silver e ben figurando nelle fasi interregionali dell’Under 18.