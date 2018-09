Basket, a Palestrina il Pescara chiude bene il precampionato vincendo 94-86

A Palestrina l'Unibasket Pescara chiude bene il suo precampionato vincendo 94-86. Questo il commento di coach Rajola:

"Abbiamo ricevuto buone indicazioni da questa partita. Ovviamente non possiamo partire così soft, un'ora e mezza di viaggio non può assolutamente farci iniziare così morbidi in attacco. Abbiamo poi iniziato a giocare, subendo una brutta pausa nel secondo quarto che non possiamo permetterci. Abbiamo poi dimostrato che quando stiamo in campo con cattiveria e attenzione possiamo trovare gli accorgimenti difensivi che ci fanno migliorare molto il gioco. Questa è la strada da seguire. Il precampionato mi soddisfa, ora abbiamo due giorni di riposo per recuperare qualche energia e iniziare la settimana-tipo di lavoro che ci conduce verso gli impegni ufficiali".