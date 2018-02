Basket: Malloni PSE-Pescara 71-67, l'Amatori sciupa tante occasioni e butta via la partita

L'Amatori Pescara perde a Porto Sant'Elpidio con il punteggio di 71-67, vanificando trenta minuti positivi con un bruttissimo ultimo quarto, in cui ha realizzato soltanto sette punti e ha letteralmente buttato al vento la partita. La squadra abruzzese ha chiuso il terzo quarto con un buon vantaggio, prima di commettere un'infinità di errori negli ultimi dieci minuti.

Nonostante ciò, Pescara ha avuto tante possibilità di rimettere in equilibrio la partita, ma le palle perse e gli errori ai liberi l'hanno condannata; dalla lunetta sia Leonzio che Masciarelli hanno sbagliato i tiri del pareggio (gli ultimi a otto secondi dalla sirena). I biancorossi dovranno smaltire immediatamente l'amarezza: si torna in campo già mercoledì, nel derby casalingo contro Teramo.

"E' un momento non facile per noi - commenta coach Rajola - Per tre quarti di gara abbiamo anche giocato una buona partita, ma gestire gli ultimi cinque minuti in questo modo è una cosa che non può esistere. Non possiamo perdere palloni, abusare del palleggio e sbagliare tanti tiri liberi in una fase così calda del match. In questo modo le partite si perdono. Un gran bagno di umiltà per tutti: se giochiamo come contro Recanati, possiamo dar fastidio a tutti; giocando così, non si va da nessuna parte. Dobbiamo lavorare tantissimo".