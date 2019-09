Basket, Klaudio Patani è un giocatore dell'Amatori [FOTO]

L'Amatori Pescara ha ingaggiato anche Klaudio Patani, ala 23enne. Arriva dalla Vinavil Cipir Domodossola. Queste le prime parole del giocatore:

«Il progetto Amatori mi è piaciuto sin da subito: è ambizioso, e Pescara è una piazza importante. Siamo un gruppo giovane ma molto agguerrito e questa cosa mi piace parecchio. Ci alleniamo almeno per 12 sedute alla settimana, cosa che molte squadre di B non fanno, e credo sia un aspetto molto positivo. Vogliamo dimostrare a tutti che in questa categoria siamo solo di passaggio e che il nostro campionato è un altro. Cercherò di dare sempre il massimo, sia in allenamento sia in partita, come ho sempre fatto anche i passato, mettendo a disposizione dei compagni più giovani la mia esperienza».