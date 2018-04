Basket: l'Amatori batte Civitanova ed è quarta, ora i playoff 

L'Amatori Pescara vince in trasferta 73-63 a Civitanova e festeggia il quarto posto in classifica, che vale il fattore campo nel primo turno dei playoff. I biancorossi del presidente Di Fabio, così, ottengono due risultati importanti: uno direttamente in campo, dove hanno prevalso su un avversario complicato, e uno in classifica, dove brindano a un piazzamento eccellente, che testimonia la crescita stratosferica del gruppo, protagonista di una grandissima stagione regolare, nonostante la rivoluzione estiva e gli infortuni. Adesso iniziano i playoff e l'Amatori affronterà nuovamente la Virtus Valmontone, come lo scorso anno. Si inizia già domenica 29 aprile e Gara1 si giocherà proprio a Pescara, come l'eventuale Gara3.

"Sono contento - dichiara Coach Rajola - Abbiamo sempre controllato la partita, a parte un piccolo calo negli ultimi cinque minuti, quando ci siamo un attimo rilassati, fermando troppo la palla in attacco e concedendo un paio di canestri facili in difesa; lo sappiamo, se nel finale ci mettiamo a parlare invece di giocare, la nostra prestazione è diversa da quella che mettiamo sul parquet per gli altri 35 minuti. A prescindere da questi aspetti, da migliorare, sono ovviamente felice della prestazione: credo sia una piccola dimostrazione di forza, senza Mlinar e dopo una settimana difficile. Civitanova era già matematicamente ai playoff e credo che questo ne testimoni la forza: partita non facile, bravi noi a portarla a casa. Capitanelli ha fatto una grande partita e anzi, forse avremmo potuto cercarlo di più all'inizio; siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione su tanti aspetti di questa gara; nessuna delle due squadre ha tirato bene dall'arco, noi abbiamo tirato con il 3/20: ci teniamo le nostre triple per i playoff!! Arriva il momento più bello dell'anno, penso sia stata una stagione regolare positiva e abbiamo migliorato il risultato dell'anno scorso. Adesso, secondo me, abbiamo le carte in regola per giocarcela con tutte, vediamo dove possiamo arrivare ".

Il tabellino

Virtus Basket Civitanova - Amatori Pescara 63-73 (10-13; 24.34; 43 -58)

Basket Civitanova: Cognigni 2, Tessitore, Cassese 6, Vallasciani 1, Dania ne, Coviello 21, Milosavjevic ne, Felicioni 7, Amoroso 11, Jovencic 9, Marinelli 6 .

Allenatore: Raffaele Rossi.

Tiri dal campo 23/61 (38%); tiri da due punti 21/36 (58%); tiri da tre punti 2/25 (8%); tiri liberi 15/20 (75%); rimbalzi 39, falli commessi 16.

Amatori Pescara: Masciarelli 8, D'Eustachio 2, Drigo 13 , Mlinar ne, Bedetti 12, Caverni 7, Pagliaroli ne, Capitanelli 18, Boscherini ne, Leonzio 13.

Allenatore: Stefano Rajola.