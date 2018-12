Basket: Antoniana-Spoltore 78-71, il derby va ai pescaresi

Un derby accesissimo. È stata una partita al cardiopalma, quella contro lo Spoltore Basket, che ha visto l’Antoniana vincere nell’ultimo quarto di 6 punti. Grande tifo sugli spalti del Pala Pepe, ripagato da un grande match da parte di entrambe le squadre. Così coach Bruno Pace:

“Partita iniziata bene ma come lo Spoltore ci ha preso le misure la squadra non ha eseguito al meglio gli attacchi, abbastanza confusionario e non gioco di squadra, e una difesa "molle". Emblematico il terzo quarto chiuso con un passivo di meno 12. L'ultimo quarto giocato con tanta intensità in difesa e tanto "cuore" ci ha permesso di ribaltare il risultato. Complimenti agli avversari che ci hanno tenuto in scacco e non ci hanno permesso di giocare come sappiamo per buona parte della gara”.