Basket, Antoniana premiata dalla Fip per la sua promozione in Serie C Silver

L'Antoniana Pescara verrà premiata dalla Federazione Italiana Pallacanestro a Roseto degli Abruzzi per la sua promozione in Serie C Silver, arrivata al termine del campionato regionale di basket Serie D 2018/2019. I ragazzi di Bruno Pace riceveranno il riconoscimento domenica 15 ottobre alle ore 10.30, nell’hotel Bellavista, in occasione di un evento organizzato appositamente dalla Fip Abruzzo.

Queste le parole di coach Pace:

“Il riconoscimento di domenica per la vittoria del campionato di Serie D ripaga la società e tutti i sacrifici fatti da dirigenti e soci sostenitori che hanno seguito la maschile; così come lo staff tecnico e i giocatori che hanno permesso il raggiungimento di tale risultato sportivo. Non è stato semplice e senza insidie il percorso dello scorso anno, ma alla fine è stato ripagato il duro lavoro fatto in palestra. Vorrei rimarcare che a Pescara siamo l'unica società che ha conquistato sul campo il diritto di partecipare alla Serie C Silver”.

Così invece il team manager Luigi Ferrante, che lo scorso anno era il capitano della squadra: