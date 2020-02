Basket: colpo di scena nell'Amatori, coach Verderosa lascia l'incarico

Colpo di scena nell'Amatori basket, con coach Marco Verderosa che ha deciso di lasciare l'incarico. Lo comunica la stessa società pescarese, spiegando che il rapporto si è risolto consensualmente perché Verderosa abbandona la guida della prima squadra "per motivi personali":

"Per motivi di famiglia mi vedo costretto a rientrare improvvisamente a casa e ad interrompere questa avventura anzitempo - ha detto l'ormai ex tecnico - con la squadra al terzo posto. Ringrazio la società che ha compreso la mia esigenza e saluto tutti coloro che in questo periodo all'Amatori mi hanno dimostrato il proprio sostegno e la propria fiducia".