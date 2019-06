Basket: l'Amatori Pescara conquista la A2

Il colpo è riuscito al secondo tentativo. Dopo la sconfitta di ieri contro Milano, l'Amatori Pescara fa sua la sfida decisiva per la promozione in A2 battendo al Palaterme di Montecatini il San Severo con il punteggio di 77-71. Il trionfo in queste Final Eight si è compiuto al termine di una gara sofferta e combattuta. Avvio in salita per Carpanzano e compagni, costretti a rimontare sin dalle prime battute.

Il terzo quarto è stato decisivo, con la formazione pescarese che ha innescato la marcia giusta, grazie a variazioni tattiche importanti e ad una rotazione azzeccata. Ritmo forsennato nel finale, con i pugliesi a rincorrere e i nostri bravi ad approfittare di ogni minima disattenzione.

Al suono della sirena è scoppiata la festa che ha coinvolto anche la folta delegazione di tifosi al seguito giunti da Pescara. Il ritorno in A2 segna il riscatto della pallacanestro locale, dopo 30 anni di assenza dalle grandi scene nazionali.