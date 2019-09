Basket: Amatori Pescara, Marco Verderosa allenatore della prima squadra 

Marco Verderosa, 41enne palermitano, è l'allenatore della prima squadra dell'Amatori Pescara. Ha firmato per un biennio, e dunque per le stagioni 2019-20 e 2020-21. Queste le prime parole del nuovo tecnico:

“Credo fortemente in questo progetto, che punta a riportare l'Amatori Pescara in alto. Vengo da un anno difficile e ho grandissima voglia di rivalsa e di rimettermi mettermi in gioco. Daremo tutti il massimo per portare ai vertici i nostri colori e lavoreremo duramente tutti i giorni per centrare i nostri obiettivi, questo è certo”.