Basket, l'Amatori Pescara batte Luciana Mosconi Ancona 76-68

L’Unibasket Amatori Pescara del presidente Carlo Di Fabio vince la gara casalinga con la Luciana Mosconi Ancona e porta a casa 3 punti dopo il risultato finale di 76-68. Al Pala Gas&Power grande prestazione del collettivo, nobilitata dai 16 punti di Capitanelli. Si tratta del terzo successo consecutivo per la squadra pescarese.

Questo il commento di coach Stefano Rajola:

«Una vittoria importantissima, contro un’ottima squadra. Siamo stati sempre avanti nel punteggio e siamo stati bravi come collettivo quando gli avversari nel terzo quarto si sono rifatti sotto. Adesso ci attende la sfida di Civitanova Marche, lavoreremo in settimana per migliorare le cose che non sono state perfette anche in questo match perché affronteremo una squadra da playoff. Ma voglio una grande prestazione, al di là di quello che sarà il punteggio finale».