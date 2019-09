Basket, l'Amatori saluta l'arrivo del playmaker lituano Kajus Okmanas

Il playmaker lituano 24enne Kajus Okmanas è un nuovo giocatore dell'Amatori Pescara. Queste le sue prime parole da biancorosso:

"Voglio innanzitutto ringraziare il mio agente, la società, il ds Pappacena e il tecnico per aver favorito il mio arrivo qui, dove c'è un grande progetto che mi è piaciuto sin dal primo momento. Per me è stato davvero importante capire che qui si guarda al futuro con la volontà di salire di livello e questo è stato fondamentale nella mia scelta".