Basket, l'Amatori Pescara ufficializza gli acquisti di Razzi e Di Fonzo

L'Amatori Pescara ha annunciato due importanti rinforzi per il roster del tecnico Marco Verderosa: arrivano infatti in biancorosso il 22enne Alberto Razzi, ala piccola di ottime dote tecniche, e il talentuoso play-guardia Cristian Di Fonzo, 21enne forgiato proprio nel vivaio dell'Amatori: sarà lui il capitano della squadra.

Alberto Razzi si è detto determinato a dare un contributo fondamentale, consapevole degli obiettivi del club:

«Stiamo lavorando forte, con 12 allenamenti a settimana, non disputeremo il campionato che speravamo ma ho scelto Pescara perchè c'è una super società, tanti giocatori forti ed un allenatore di grande spessore che mi è sempre piaciuto. E vogliamo vincere».

Ecco invece cosa ha dichiarato Cristian Di Fonzo:

“Sono fiero ed orgoglioso di essere tornato all'Amatori. Darò il massimo per questa maglia che sento mia, lavorando giorno dopo giorno con dedizione e disponibilità”.

Intanto il comitato regionale della Fip ha ufficializzato la partecipazione dell'Amatori Pescara al campionato di C Silver 2019-2020. Questo il commento della società:

"Prendiamo atto con estremo rammarico e profonda delusione di tale decisione ma ribadiamo il nostro massimo impegno per riportare nel minor tempo possibile la pallacanestro pescarese e questo stesso club in categorie più consone alla piazza di Pescara e alle ambizioni del mondo Amatori. Pertanto la squadra, già allestita e al lavoro da giorni agli ordini di coach Marco Verderosa, difenderà i nostri colori anche nel torneo di C Silver".