Basket, Amatori-Fabriano: vincere e prenotare il quarto posto

L’Amatori Pescara si prepara ad affrontare la Janus Basket Fabriano per la penultima giornata della regular season 2017/18. La lunga marcia del campionato si chiuderà poi domenica prossima, con la trasferta di Civitanova. Ottenere un due su due in questi match darebbe ai ragazzi del presidente Carlo Di Fabio il diritto di giocare i quarti di finale dei playoff con il fattore campo a favore. Le sfide ad eliminazione diretta inizieranno già domenica 29 aprile: siamo davvero alle porte della fase più calda della stagione. Per affrontare la partita di domenica ci vorrà la massima concentrazione: i marchigiani sono alla disperata ricerca di punti per agevolare il proprio percorso nei playoff.

La sconfitta che l’Amatori ha subito a Senigallia ha complicato il cammino dei pescaresi ma non l’ha assolutamente ostacolato; c’è a disposizione un altro match point per portare a casa il quarto posto: fare quattro punti contro Fabriano e Civitanova significherebbe portare a casa l’obiettivo. Due sfide difficili, da non sottovalutare, ma alla portata dei biancorossi, che se vogliono fare strada nei playoff e devono guardare con fiducia a partite di questo tipo; massimo rispetto per l’avversario, ma l’Amatori può prendersi questi quattro punti.

Domenica scorsa, al netto di un arbitraggio poco convincente e dell’indiscutibile talento degli avversari, Pescara non ha trovato continuità in tutti e quaranta i minuti di gioco e ha concesso un po’ troppo in difesa: temi su cui lo staff guidato da coach Rajola ha duramente lavorato in settimana per consolidare le certezze dei giocatori, che, a prescindere dal risultato dell’ultima partita, vivono un buon momento di forma e arrivavano da cinque vittorie di fila.

L’avversaria di turno è la Janus Basket, una società giovane che ha ereditato l’importante tradizione della pallacanestro fabrianese e che così porta in dote l’esperienza di tanti anni tra A1 e A2. La Janus è tornata in serie B quest’anno e, da neopromossa, dovrà guadagnarsi la salvezza ai playout. All’andata Pescara vinse 70-65, ottenendo due punti fondamentali per guadagnare quella Coppa Italia che si disputò poi proprio in quel palazzetto.

“Il nostro obiettivo – dichiara Coach Rajola – è arrivare quarti e dobbiamo vincere a tutti i costi queste due partite. Fabriano ha cambiato allenatore e ha perso l’ultima partita negli ultimissimi secondi: avranno le giuste motivazioni per provare a vincere in casa nostra e cercano punti per provare a conquistare il fattore campo nei playout. Vietato abbassare la guardia: noi dobbiamo confermare la nostra crescita di quest’ultimo mese riuscendo a spalmare meglio la prestazione sui 40 minuti, perchè non possiamo ripetere quei momenti in cui ci si spegne la luce e subiamo break importanti. Abbiamo lavorato in settimana sugli aspetti difensivi perchè se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo crescere molto su quell’aspetto. Fabriano è una squadra molto completa, che gioca in 9, che ha cambiato assetto e che è guidata da un Gialloreto che resta una delle guardie migliori del campionato. Servirà una partita importante per avere ragione dei marchigiani”.

Appuntamento dunque oggi, alle 18, al Pala “Aterno Gas&Power” di Pescara per Amatori-Fabriano, ultima partita casalinga della regular season dei biancorossi. Potrete trovare gli aggiornamenti sui match sulle pagine Facebook delle due squadre. Il servizio Netcasting per la partita dell’Amatori è come di consueto disponibile sul sito della Lega Pallacanestro.