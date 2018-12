L'Unibasket accoglie Catanzaro, Rajola suona la carica: "Allungare la striscia positiva"

L’Unibasket Amatori Pescara accoglierà domani (30 dicembre) al Pala Aterno Gas&Power il Catanzaro. Fischio d'inizio alle ore 18.

Coach Rajola suona la carica:

«Catanzaro è una squadra molto giovane e chiaramente con poca esperienza, ma con buona fisicità e talento», è il commento del tecnico. «Sarà importante approcciare bene il match, è vero che Catanzaro ha 4 punti ma si è giocato tutte le partite anche con avversari di caratura superiore. Dobbiamo continuare a crescere, migliorare e vincere per arrivare a fine campionato nella più alta posizione in classifica possibile e dunque bisogna avere grande continuità di rendimento e risultati. Con Catanzaro è una partita assolutamente da non farci sfuggire, anche perché successivamente avremo due trasferte consecutive. La concentrazione sarà massima».