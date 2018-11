Basket: Adriatica Industriale-Amatori Pescara 76-84, gli abruzzesi espugnano Corato

L’Unibasket Amatori Pescara batte in trasferta l'Adriatica Industriale ed espugna il PalaLosito di Corato: 84-76 il risultato finale per la squadra di Rajola.

«Una grande vittoria, abbiamo portato a casa due punti preziosissimi e sono molto contento», è il commento del coach. «Abbiamo controllato la gara per lunghi tratti anche se, per qualche errore di inesperienza, abbiamo fatto rientrare in partita Corato. Eravamo consapevoli che sarebbe stata una gara difficile ed è stato in effetti così, perché Corato è una squadra composta da giocatori di ottimo livello e fare punti qui sarà difficile per tutti. Faccio dunque i complimenti ai miei ragazzi. Ciò che abbiamo fatto per una parte importante della partita mi conforta, ma dobbiamo commettere qualche errore in meno e fare qualche lettura in più. Sono sicuro che continueremo a crescere, dobbiamo continuare a lavorare pensando partita dopo partita».