L'atletica leggera torna in pista allo stadio Adriatico con la manifestazione “Più forti di prima”

Sabato 18 luglio lo stadio Adriatico/Cornacchia di Pescara torna ad ospitare l'atletica leggera dopo il blocco delle manifestazioni sportive per il lockdown. A partire dalle 16 si terrà infatti la kermesse “Più forti di prima” una manifestazione agonistica regionale open rigorosamente a porte chiuse per le norme anti Coronavirus.

L'evento è organizzato da Asd Passologico di Pescara, patrocinata dal Comune ed in collaborazione con il comitato regionale Fidal Abruzzo. In gara i ragazzi delle categorie promozionali fino agli atleti degli assoluti.

Attesissime saranno le competizioni sui 100 e i 400 piani con moltissimi iscritti provenienti da fuori regione (Lazio, Toscana, Emilia

Romagna, Campania, Puglia); ma non mancheranno i salti e i lanci . Inizio gare alle ore 16 con la velocità per ragazzi, ed a seguire le altre competizioni fra cui salto con l'asta maschile e femminile ed il triplo femminile che chiuderà la manifestazione con inizio alle 18.10.

L'assessore Martelli ha commentato:

Sono molto felice di aver concesso il patrocinio del Comune a questa manifestazione in quanto Passologico svolge una funzione davvero significativa non solo nella promozione dell’attività sportiva ma più in generale sotto il profilo sociale