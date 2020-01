L'asd Pallavolo Montesilvano aderisce a "Sport di tutti"

Sulla base del principio del diritto allo sport per tutti, l'associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Montesilvano ha sposato il progetto dell'Anci "Sport di tutti", promosso anche dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport in collaborazione con gli organismi sportivi.

La prima fase prevede l'accesso gratuito per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, appartenenti a quelle famiglie che per difficoltà economiche non possono accollarsi le spese di un'attività extrascolastica. Gli interessati possono scaricare il modulo di iscrizione sul sito Internet www.sportditutti.it entro il 31 gennaio.