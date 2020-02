Paura ad Atene: arbitro pescarese di basket aggredito dopo una partita di Eurolega

Momenti di paura venerdì notte per Luigi Lamonica, arbitro pescarese di pallacanestro, aggredito mentre si trovava all'interno di un taxi ad Atene, alla fine della partita di Eurolega fra Panathinaikos Atene e Barcellona. L'arbitro ha raccontato su Facebook l'episodio, ed ha ringraziato per la solidarietà ricevuta.

L'uomo si trovava nel taxi imbottigliato nel traffico, per rientrare in albergo dopo la gara ad Atenem quando due persone a bordo di uno scooter, senza targa, hanno danneggiato pesantemente il mezzo ed i vetri, sfondandoli. Entrambi indossavano il caso e subito dopo sono fuggiti.

Dopo l'intervento delle forze dell'ordine greche, visto che i vandali avevano sfondato il vetro del taxi, siamo stati condotti in ospedale per accertare che le schegge che ci erano volate addosso non avessero procurato danni gravi. I sanitari hanno verificato che eravamo in condizioni di essere dimessi e, nella stessa serata, ci hanno rimandato in albergo. Questa mattina siamo stati scortati all'aeroporto e abbiamo lasciato Atene.

Dopo la brutta avventura di ieri sera, posso soltanto ribadire quel che affermo da anni, nei vari incontri con le federazioni e con i giovani arbitri: lavoriamo tutti insieme per mantenere lo sport più bello del mondo un posto sempre meno inquinato da questi episodi. Se lo facciamo tutti insieme: arbitri, atleti, società, giornalisti, tifosi, costruiremo un basket migliore per le future generazioni