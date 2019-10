Nuove regole del calcio, a Pescara incontro tra arbitri e società sportive

Un incontro formativo per approfondire i cambiamenti del regolamento del gioco del calcio alla luce delle novità introdotte in questa nuova stagione sportiva.

È quello che si svolgerà domani, mercoledì 2 ottobre, nella sezione arbitri di Pescara in via Chiarini.

L'appuntamento con l'incontro tecnico formativo è per domani dalle ore 17:30 alle 20.

Fautori dell'iniziativa sono il presidente della locale sezione Aia-Figc, Francesco Di Censo, e il presidente provinciale della Figc-Lnd, Emidio Santacroce. All'incontro sono stati invitati i tecnici e i capitani delle squadre pescaresi allo scopo di illustrare le numerose modifiche del regolamento del gioco del calcio recentemente ufficializzate dall'Ifab lo scorso giugno.