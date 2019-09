Calcio, gli arbitri di Pescara in visita a palazzo Tilli di Casoli

Trasferta teatina per i giovani arbitri di calcio della sezione Aia-Figc di Pescara.

I "fischietti" pescaresi hanno infatti visitato palazzo Tilli di Casoli dopo aver affrontato i test atletici allo stadio.

Palazzo Tilli, edificio settecentesco, è di proprietà dell'imprenditrice pescarese Antonella Allegrino.

Ad accompagnare e guidare i giovani arbitri di Pescara (una cinquantina) sono stati il presidente Francesco Di Censo e i suoi due vice: Tarcisio Chiavaroli e Mario Pavoncelli. Ad accoglierli nell'impianto sportivo il vice sindaco Domenico De Petra, Antonella Allegrino, il presidente della sezione Aia di Lanciano, Valter Di Gregorio, il presidente e il vice presidente della squadra della Casolana, Ettore Carracino e Mariano Melchiorre.

I ragazzi, dopo l'allenamento, si sono trasferiti in piazza della Memoria, dove De Petra ha ricostruito la storia dei campi di concentramento fascista di Casoli, in cui furono internati, dal 1940 al 1944, soprattutto ebrei ed ex jugoslavi. Hanno poi visitato Palazzo Tilli, dove li ha raggiunti il sindaco Massimo Tiberini.

L'imprenditrice Allegrino ha ricordato ai giovani arbitri che le cantine e la dependance (oggi Palazzina della Memoria) di Palazzo Tilli sono stati sede di due dei tre campi di internamento fascista di Casoli:

«Qui tante persone hanno vissuto in ristrettezze, lontane dagli affetti, dalla casa e dalla propria terra. Alcuni sono stati deportati e uccisi ad Auschwitz. Abbiamo voluto riportare all'attenzione di tutti questa parte di storia affinché non venga dimenticata. Voi giovani dovete essere custodi della Memoria e ricordare chi ha perso la vita per difendere la libertà e la democrazia. L'esperienza sportiva che state vivendo con passione ed entusiasmo è una palestra che vi aiuterà ad affrontare la vita, ad assumervi responsabilità e a prendere decisioni per voi e per gli altri. Ciò che apprenderete, le insicurezze, i momenti di fatica e di sconforto vi faranno crescere e saranno utili se riuscirete a metterli anche a disposizione degli altri. Siete un valore straordinario per tutti quanti noi».

«Se riusciamo a coinvolgere i ragazzi in iniziative che uniscono sport, storia e cultura abbiamo la possibilità di contribuire alla costruzione del loro futuro», sottolinea Di Censo, «l'anno scorso abbiamo visitato il campo di concentramento di Dachau ed è stata un'esperienza davvero toccante. A Casoli abbiamo conosciuto un'altra pagina dolorosa della storia del nostro Paese: dobbiamo fare in modo che ciò che è accaduto non avvenga mai più».