Basket: l’Antoniana Pescara vola in Serie C e può festeggiare

Antoniana Pescara promossa in Serie C: il verdetto è arrivato dopo Gara 2. La squadra di basket ha sconfitto nel derby la Robur per 63 a 52. Due gare intense e giocate bene da entrambe le formazioni, ma la grinta e voglia di promozione sono state più forti per l'Antoniana.

Al termine di una gara tesa e ad alti ritmi, i ragazzi di coach Bruno Pace hanno festeggiato la meritata promozione dopo una lunga stagione. Grande soddisfazione, dunque, nelle parole di coach Pace: