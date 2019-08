Andrea Capitanelli sposa il progetto della Pescara Basket

La Pescara Basket ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Capitanelli, pivot classe 1986, freschissimo protagonista dei playoff per la serie A2.



Come nel caso di Kuntic, Capitanelli ha sposato un progetto sportivo e dunque indosserà la maglia biancazzurra della Pescara Basket sia in caso di ammissione in C Gold che in caso di partecipazione alla C Silver. Il giocatore è già a disposizione di coach Enrico Fabbri.

Queste le sue prime parole: