Basket: bella prova di Pescara nel test amichevole contro Teramo

L'Unibasket Pescara vince il terzo test precampionato battendo 80-64 in amichevole il Teramo Basket 1960. La gara si è giocata nel weekend al palasport di San Nicolò a Tordino. Si trattava di una prova importante, considerando che i ragazzi di Rajola hanno dovuto affrontare una squadra che ritroveranno nel proprio girone del campionato di serie B.

Pescara ha ben impressionato e ha vinto nettamente i primi due quarti, riuscendo poi a restare in vantaggio con il trascorrere dei minuti. Tanti esperimenti, ben riusciti, da parte dello staff tecnico pescarese, davanti a un team molto giovane e di buona prospettiva.

"Una partita che ci offre ottimi spunti di riflessione - ha commentato Rajola - Abbiamo le gambe sovraccariche di lavoro perchè siamo nella terza settimana di preparazione ed è normale che sia così e, di conseguenza, avendo giocato anche mercoledì, ho preferito ruotare parecchio i giocatori a disposizione. In questo modo abbiamo provato quintetti nuovi, per esempio con Serafini da "tre" o addirittura Potì da "quattro". Sono contento di come stiamo crescendo, dei miglioramenti fisici di Micevic e di tanti altri aspetti, C'è tanto da lavorare ma credo ci siano i presupposti per fare bene. In settimana abbiamo parlato della necessità di fermare meno la palla e di farla girare di più e credo si sia visto. Qualche giocatore è un po' affaticato dalla preparazione e magari può sbagliare qualcosina in più degli altri, ma non è un problema, lo sappiamo e continuiamo a lavorare con uno spirito molto positivo".