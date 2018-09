Amichevole Pescara-Cassino, bilancio ok per l'Unibasket nonostante la sconfitta

Seconda amichevole stagionale per l'Unibasket Pescara, che ieri sera al Pala Aterno Gas & Power ha ospitato la Virtus Cassino, pronta ad affrontare da neopromossa il campionato di serie A2.

La partita si è conclusa 70-88 per gli ospiti, ma i ragazzi di coach Rajola hanno fatto vedere un bel gioco e una buona organizzazione in campo.

Il prossimo impegno sarà sabato 8 settembre a Teramo, contro l'Adriatica Press, inserita nello stesso girone del campionato nazionale di serie B.

"Anche in questa partita - ha detto Rajola - siamo andati un po' a tratti, bene nel primo e nel quarto quarto, meno bene negli altri. Mi piace come stiamo muovendo la palla e come stiamo provando a giocare di squadra, perchè abbiamo soluzioni e qualità che ci permettono di giocare una bella pallacanestro. Quando ci specchiamo un po' troppo e cominciamo a palleggiare, finiamo per agevolare tanto le squadre avversarie e questo ovviamente non va bene. Abbiamo incontrato una squadra importante, attrezzata per la A2, fisicamente ben messa, con due americani importanti e una guardia di quasi due metri. Sono parzialmente soddisfatto, anche se è normale che ci siano tantissime cose su cui dobbiamo lavorare. Micevic ha giocato una decina di minuti come avevamo programmato, per farlo rientrare presto a pieno regime".