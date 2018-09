A Giulianova è subito gara vera, buon test per l'Unibasket Pescara

L'Unibasket Pescara ha battezzato il suo precampionato al Palacastrum di Giulianova, dove ieri (1° settembre) ha disputato un'amichevole contro i padroni di casa del Giulianova Basket 85, squadra che affronta lo stesso girone della compagine pescarese. Sul parquet si è vista tanta intensità e parecchia cattiveria agonistica e così il test, con il passare dei minuti, si è trasformato in una gara vera più che in una partita amichevole, soprattutto per merito dei padroni di casa che hanno reagito al primo tempo di marca ospite.

Ne è risultata una sfida divertente e godibile, in cui sono emerse le caratteristiche delle due squadre, nonostante ogni compagine abbia iniziato da pochissimo la lunga preparazione al campionato. Quattro tempi con azzeramento del punteggio alla fine di ogni quarto. Pescara ha comandato le operazioni nei primi due quarti (vincendoli 18-15 e 23-17), poi nel terzo è arrivata la reazione perentoria dei padroni di casa, che hanno comandato le operazioni e chiuso 24-13.

Nell'ultimo quarto l'Unibasket rientra in partita e si riporta in vantaggio prima della bomba di Innocenzo Ferraro che sigla il 21-21. La matematica, dunque, dice Giulianova-Pescara 77-75 e complimenti ai locali per la reazione del terzo periodo. Assente Micevic, precauzionalmente tenuto a riposo per un piccolo risentimento al piede.

Questa l'analisi di coach Stefano Rajola: