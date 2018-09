Torna l'Americanina dei Runners Pescara il 15 settembre con l'Avis Comunale

L'Avis Comunale Pescara parteciperà, sabato 15 settembre, all'ottava edizione di “un'Americanina a Pescara”, la gara podistica notturna che partirà alle ore 19 dallo stadio Adriatico-Cornacchia.

Alla manifestazione sportiva, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Runners Pescara, potranno partecipare al massimo 300 atleti con iscrizioni a numero chiuso.

«Come accade da sempre», ricorda Vincenzo Lattuchella, presidente dell'Avis Comunale Pescara, «partecipiamo agli eventi sportivi e alle manifestazioni come l'Americanina dei Runners Pescara perché siamo pienamente consapevoli che sport e salute viaggiano di pari passo e quale sia l'importanza del messaggio veicolato dall'attività sportiva relativamente a un corretto e sano stile di vita. La nostra partecipazione ha come scopo quello di sottolineare l'importanza che può avere la donazione del sangue nel salvare vite umane e nessuno più degli sportivi può cogliere questo messaggio».

La gara di sabato è valevole per il circuito Corrilabruzzo 2018 e prevede la premiazione con una medaglia di ogni singolo partecipante, per le 5 squadre più numerose, i primi 3 di tutte le categorie ragazzi e i primi 3 classificati di tutte le categorie adulti.

Mentre i primi assoluti di ogni batteria saranno premiati con una stampante multifunzione.

Questo il programma dell'evento:

ore 17 ritrovo ingresso Maratona dello stadio e ritiro pettorali;

ore 18 Partenza batterie ragazzi su pista Adriatico;

ore 18:45 passeggiata non competitiva con un giro della pista;

ore 19 partenza batterie adulti per categorie;

ore 22 premiazioni.

A fine serata Cocomerata Party e ristoro finale. Per informazioni e iscrizioni Domenico 3357266981 e Pietro 3485814036 o scrivendo a c.ervana@virgilio.it.

C'è tempo per iscriversi fino a venerdì 14 settembre alle ore 13 e solo fino a un'ora dalla gara per i bambini.