Rivoluzione nell'Amatori Basket, la nuova società saluta Roberto Perricci

L’Amatori Basket Pescara dichiara conclusa la collaborazione con Roberto Perricci, stimatissimo coach di origine pugliese che nell’ultimo triennio ha ricoperto la carica di secondo allenatore della serie B e di head coach in vari gruppi del settore giovanile.

Perro, dunque, non farà parte del nuovo progetto che include l’Amatori Pescara, We’re Basket e Pescara Basket, e che sarà presentato giovedì 26 luglio all’Aurum di Pescara. Ecco cosa si legge in una nota della società:

"L’Amatori vuole ringraziare Roberto per un triennio di enormi soddisfazioni: dalle Finali nazionali Under 20 fino alla Final Eight di Coppa Italia, passando per le staordinarie emozioni dei playoff che hanno portato l’Amatori regolarmente ai piani alti della serie B, il contributo di Perricci è stato molto importante. Il nuovo sodalizio abruzzese ricorrerà a una soluzione interna per ricoprire lo slot di secondo allenatore e fa un grande “in bocca al lupo!” a Perricci per il suo futuro professionale".