Amatori Basket, che ritorno! Marko Mlinar ha firmato con il Pescara

L'Amatori Pescara comunica ufficialmente di aver ingaggiato il centro Marko Mlinar. L'atleta croato, classe 1983, cestisticamente formato in Italia nelle giovanili della Glaxo Verona, ha già indossato la casacca dell'Amatori tra il 2011 e il 2013 e torna a Pescara dove ha lasciato un bellissimo ricordo.

Pescara trova così il lungo che cercava, fortissimo a rimbalzo e capace di giocare anche da pivot, per dare minuti di riposo anche a Capitanelli e per alzare il livello degli allenamenti. Il giocatore sarà già a disposizione venerdì per la Coppa Italia; probabilmente ci vorrà un po' di tempo per vederlo in condizione ottimale, ma la dirigenza dell'Amatori è convinta che Marko potrà dare molto presto il suo fondamentale contributo.

I biancorossi, cercando un giocatore con quelle caratteristiche, ha naturalmente pensato a Mlinar, accogliendolo in prova per testarne le condizioni fisiche. Sono bastati un paio di giorni per sciogliere ogni dubbio: il giocatore è in una forma più che soddisfacente e potrà dare presto una mano ai suoi compagni. Il croato sostituisce numericamente il partente Matteo Bini, giocatore, appunto, con caratteristiche profondamente diverse da quelle che l'Amatori ritiene necessarie in questa fase del campionato.

Il giocatore croato era tornato in patria dopo la sfortunatissima stagione scorsa, dove a Ortona aveva subito diversi infortuni che ne avevano minato il rendimento. Soltanto qualche mese prima, Mlinar si era guadagnato il titolo di miglior rimbalzista di tutti e quattro i gironi della serie B: a Scafati le sue altissime medie parlavano di più di 10 punti e addirittura più di 12 carambole per ogni allacciata di scarpe.

Numeri, comunque, quasi normali per lui, che nella sua lunga carriera italiana ha collezionato tantissime doppie doppie tra punti e rimbalzi. Gli infortuni patiti nell'ultima stagione non spaventano l'Amatori, visto che il giocatore nella sua lunghissima militanza non ha mai avuto altri problemi simili. Marko Mlinar indosserà la maglia numero 9. Queste le prime dichiarazioni del giocatore: