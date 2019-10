L'Amatori Basket Pescara cambia casa, giocherà al Palapepe

L'Amatori Basket Pescara cambia casa e giocherà le partite interne del prossimo campionato di Serie C Silver 2019/2020 nel Palapepe di via Elettra e non più nel Palaelettra.

A farlo sapere è la stessa società biancorossa in piena e totale intesa con lo staff tecnico.

«La società», si legge in una nota, «ha ritenuto più opportuna questa scelta vista la coincidenza del campionato disputato con la Pescara Basket, società che attualmente ha la gestione del PalaElettra, e la “difficile convivenza” riscontrata in questo primo mese di preparazione. Con rammarico ha dovuto infatti rilevare una eccessiva rigidità nella concessione degli orari per gli allenamenti e, soprattutto, nelle modalità di accesso e di fruizione dell’impianto, ed ha ritenuto quindi più funzionale utilizzare l'impianto attiguo».

L'esordio nella sua nuova casa e in campionato per l'Amatori ci sarà domenica 13 ottobre alle ore 18 contro la Airino Basket Termoli.