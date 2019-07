Basket, Amatori Pescara esclusa dalla Serie A2 dopo la promozione

Dalla gioia incontenibile per una promozione che aveva riportato l'Unibasket Amatori Pescara in Serie A2 all'incubo della non ammissione al prossimo campionato.

La squadra biancorossa pescarese è stata infatti esclusa dalla prossima A2.

Infatti questa mattina, martedì 16 luglio, il consiglio federale della Fip (federazione italiana pallacanestro) riunito a Roma ha escluso l'Unibasket Amatori Pescara.

Dunque la clamorosa promozione ottenuta in finale contro San Severo al momento sembra vana. Nella delibera dela Consiglio federale si legge che «su richiesta della Com.Te.C, la Scandone Avellino non è stata ammessa al campionato di serie A, mentre la Pallacanestro Pescara e l’Auxilium Torino non sono state ammesse in serie A2». Al loro posto subentrano Decò Caserta e San Severo. Decisivo quindi il parere della ComTec, che già ieri aveva bocciato gli “adempimenti finanziari e regolamentari” presentati dalla Amatori Pescara. Per la società abruzzese l’ultima speranza per evitare l’esclusione dall’A2 è ora il ricorso al Coni.