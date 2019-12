Ail e Pescara Rugby insieme per una mostra e la partita del cuore a scopo benefico

Due appuntamenti che vedranno insieme Ail Pescara - Teramo ed il Pescara Rugby per raccogliere fondi in favore dell'associazione per la lotta alle leucemie e linfomi. Presentate in Comune le due iniziative, alla presenza dell'assessore allo sport Martelli, dell'assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone, all'assessore per l'associazionismo sociale Di Nisio, del consigliere Di Pasquale, del presidente dell’Asd Pescara Rugby Angelo Cavarocchi ,del presidente dell’Ail Pescara-Teramo Onlus Domenico Cappuccilli.

Dal 16 al 18 dicembre all'Aurum ci sarà la mostra "Museo del rugby - fango e sudore" dove si potranno ammirare alcune maglie storiche dei più grandi atleti a livello nazionale e mondiale della palla ovale, con un testimonial d'eccezione ovvero il giocatore della nazionale italiana Giovan Battista Venditti, abruzzese. L’ingresso alla mostra sarà libero e con la possibilità di raccogliere offerte dai visitatori da devolvere completamente in beneficenza per l’Ail.

Domenica 22 dicembre dalle 14,30 al campo Rocco Febo nell'impianto ex Gesuiti è in programma la partita del cuore fra Pescara Rugby e Chieti con ingresso libero ma aperta alle offerte per l'Ail, con il tradizionale terzo tempo durante il quale gli spettatori potranno visitare la Club House dedicata a Roberto Cinelli, giocatore della nazionale e allenatore e dirigente del Pescara Rugby scomparso nel 2017.