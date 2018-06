AcquaeSapone Unigross: all'Outlet Village la festa dei Campioni d'Italia

Weekend di festeggiamenti e riconoscimenti in casa AcquaeSapone Unigross. Il clou per i tifosi ci sarà sabato sera: dalle 20.30, l’AcquaeSapone Unigross abbraccia amici, tifosi, famiglie e autorità per una grande festa popolare per celebrare il primo scudetto della storia della società della famiglia Barbarossa.

La festa sarà aperta a tutti e avrà anche un momento di musica e spettacolo con l’esibizione del Tropical Brasilian Show, ballerine di samba guidate dal campione Tiago Da Silva. D’obbligo la passerella per i grandi protagonisti del trionfo stagionale che ha portato al “Double” Coppa Italia-Scudetto, che in Italia mancava dal 2008.

Ci saranno anche i Campioni d’Italia della categoria Allievi, che hanno vinto il titolo qualche settimana fa a Cesena. Sarà l’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo a omaggiare i giovani nerazzurri guidati da Junior.

La società e la famiglia Barbarossa invitano tutti a partecipare per tributare il giusto e meritato applauso ai Campioni d’Italia. “Vogliamo celebrare con tutti gli sportivi pescaresi e abruzzesi, e con tutte le persone che ci supportano e ci sostengono, questo straordinario risultato”, ha detto il presidente Enio Barbarossa.