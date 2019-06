Finali scudetto calcio a 5, AcquaeSapone Unigross beffata ai supplementari in gara 2

Dopo la netta vittoria in gara 1, l'AcquaeSapone Unigross contava di sfruttare ancora il fattore campo per portarsi sul 2-0 nella serie delle finali Scudetto di calcio a 5.

E invece nella seconda sfida di ieri pomeriggio, sabato 1 giugno, al Palaroma di Montesilvano, i nerazzurri hanno perso 6-4 e l'Italservice Pesaro ha riportato la serie in parità.

Ma la vittoria in favore dei marchigiani è maturata solo al termine del secondo tempo supplementare visto che fino a quel momento il risultato era ancora bloccato sul 4-4.

Canal e Taborda hanno messo a segno le reti decisive per la squadra di mister Fulvio Colini. Dopodomani, martedì 4 giugno, è in programma gara 3 a Pesaro. Sempre a Pesaro anche gara 4. Questo il racconto della partita:

Dopo soli 48’’ Lima e poi Lukaian (girata di destro e palla fuori di pochissimo) danno il via alle danze. Dopo due minuti ancora il pivot in rovesciata sfiora il palo e incendia il Palaroma. Primi quattro minuti sul tabellone e Pérez dà il via alla prima rotazione totale sul parquet. Anche Colini cambia e inserisce Borruto, subito velenoso: Mammarella con il piede in spaccata dice no. Dopo cinque minuti e spiccioli il Pesaro è già sul quarto fallo. L’elettricità serpeggia chiaramente sul parquet, ancora di più quando prima del 6’ i nerazzurri la sbloccano. Angolo di Coco Wellington, Salas in copertura devia nella propria porta. La reazione marchigiana è furente. Dalla palla in mezzo di Canal, Calderolli pareggia il conto degli autogol anticipando Marcelinho. Momento di sbandamento dei nerazzurri e pallone bollente. Mammarella anticipa Marcelinho e sfiora (forse, le immagini tv lasciano forti dubbi sul presunto contatto) anche il piede dell’avversario: rigore e giallo. Dal dischetto Salas, ma il portierone d’Italia lo ipnotizza e lo rispedisce lontano dalla porta. Si resta in parità. Partita tiratissima e sempre più spigolosa. A 4’ dall’intervallo Taborda commette il 5° fallo del Pesaro, costretto a chiudere con l’handicap il tempo. Stessa situazione un minuto dopo sulla sponda opposta. Il finale è una guerra psicologica ad evitare il sesto fallo. A 1’42’’ dalla pausa, viene fischiato a Calderolli: tiro libero che Marcelinho realizza con un rasoterra di precisione. Un giro veloce di secondi sul tabellone e arriva il fallo di Tonidandel: tiro libero per i nerazzurri, Cuzzolino implacabile firma il 2 a 2.Pronti via nella ripresa, Canal spaventa tutti con una girata di destro che sbatte sui tabelloni pubblicitari ma passa vicino al palo difeso da Mammarella. Dopo 8’ di partita a scacchi, un episodio infiamma il finale. Murilo con un sinistro sporco inganna Miarelli e riporta avanti i suoi. Neanche il tempo di esultare, che Marcelinho da lontano sorprende Mammarella con un rasoterra e pareggia. Sono passati solo venti secondi. Di nuovo tutto in equilibrio. Ma la partita è spaccata e in queste situazioni caotiche emerge la freddezza di Borruto: destro secco e angolato per il 3-4. Il tempo scorre veloce e Pérez pensa al portiere di movimento per l’assalto finale. Lo lancia a 3’ dalla sirena. Coco Wellington prima amministra il pallone, poi s’infila nell’area e ribatte in porta una corta respinta. Parità, ancora. Servono i supplementari. AcquaeSapone subito forte: Lukaian manca la porta vuota, poi Miarelli con i piedi nega il gol a De Oliveira. Si passa velocemente al secondo extratime. Miarelli fa un miracolo sulla deviazione di Salas che lo stava spiazzando, poi si salva con la traversa colpita da Murilo. Si abbassa solo per un attimo la tensione e Pesaro ne approfitta con la puntata di Canal dalla distanza. Restano due minuti, ma Taborda la chiude prima segnando nella porta vuota a 18’’ dalla fine.

TABELLINO

ACQUAESAPONE UNIGROSS – ITALSERVICE PESARO 4-6 d.t.s. (p.t. 2-2, s.t. 4-4)

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Ercolessi, Lima, Patricelli, Cuzzolino, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Fiuza, Casassa, Coco Wellington, Avellino, Jonas. All. Pérez.

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Tonidandel, Del Grosso, Fortini, Salas, Honorio, Borruto, Canal, Taborda, Marcelinho, Guennounna, Mateus, Polidori, Borea. All. Colini.

ARBITRI: Morabito di Vercelli, Burattoni Lugo di Romagna e Campi di Ciampino,

crono Di Nicola di Pescara.

MARCATORI: nel p.t. 5’48’’ Salas (P, aut.), 9’11’’ Calderolli (A, aut.); nel s.t. 8’20’’ Murilo (A), 8’40’’ Marcelinho (P), 10’08’’ Borruto (P), 18’09’’ Coco Wellington (A); 3’40’’ s.t.s. Canal (P), 4’42’’ s.t.s. Taborda (P).

NOTE: spettatori 1500 circa (110 ospiti provenienti da Pesaro); espulsi ; ammoniti Mammarella (A), Taborda (P), Calderolli (A), Del Grosso (P), Tonidandel (P), Avellino (A), Coco Wellington (A).

IL CALENDARIO DELLE FINALI