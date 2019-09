Calcio a 5, un poker di Nicolodi regala la vittoria all'AcquaeSapone contro il Petrarca

Buona la prima in casa per l’Acqua&Sapone Unigross che nella partita d'esordio al Palarigopiano contro la neopromossa Italian Coffee Petrarca (7-4).

Protagonista assoluto è stato Douglas Nicolodi che ha trascinato i nerazzurri con un poker di gol.

Nei quintetti iniziali c’è subito una sorpresa: Alessandro Fior tra i pali nerazzurri, con Avellino, Jonas, Coco Wellington e Nicolodi. Il Petrarca invece punta sullo zoccolo duro e sulla qualità con Moretti, l’ex di turno Delpizzo, Dudu Costa, Alba e lo spagnolo Revert Cortes.

Ma padroni di casa partono subito forte e il poker di Nicolodi sigilla una vittoria importante nella prima partita nella nuova casa del pala Rigopiano. Jesulito, Coco Wellington e Avellino gli autori degli altri 3 gol per i ragazzi di mister Bellarte. Martedì prossimo a Roma contro la Cybertel Aniene l’occasione per confermarsi e salire ulteriormente in classifica.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS – ITALIAN COFFEE PETRARCA 7-4 (p.t. 3-2)

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Fior, Houenou, Patricelli, Liviero, Murilo, Calderolli, Jesulito, Gui, Mambella, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, Rocha. All. Bellarte.

ITALIAN COFFEE PETRARCA: Moretti, Dudu Costa, Del Pizzo, Alba, Revert Cortes, Lo Buglio, Tidu, Cividini, Bargellini, Dè, Urio, Mustafov, Disarò, Vitale. All. Giampaolo.

ARBITRI: Acquafredda di Molfetta e Minichini di Ercolano, crono Di Nicola di Pescara.

MARCATORI: nel p.t. 1’16’’ Nicolodi (A), 3’14’’ Alba (P), 4’36’’ Urio (P), 6’21’’ Jesulito (A), 7’22’’ Nicolodi (A); nel s.t. 3’07’’ Dudu Costa (P), 7’ Nicolodi (A), 12’ Revert Cortes (P), 16’ Avellino (A), 19’ Nicolodi (A), 19’55’’ Coco Wellington (A).

NOTE: espulsi Urio (P) per doppia ammonizione; ammoniti Delpizzo (P), Gui (A), Urio (P).