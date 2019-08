Calcio a 5, il presidente Barbarossa vara il nuovo corso dell'AcquaeSapone"

Il presidente dell'AcquaeSapone calcio a 5, Enio Barbarossa, vara ufficialmente la stagione 2019/2020 dando piena fiducia all'allenatore Bellarte e ai calciatori nerazzurri vecchi e nuovi.

Barbarossa ha parlato alla squadra alla fine del secondo giorno di lavoro al Palarigopiano, palazzetto di Pescara la nuova casa dei nerazzurri nella prossima stagione.

Queste le parole del numero 1 della società sportiva:

«Alle qualità di Bellarte abbiamo sempre creduto, è un piacere averlo di nuovo con noi. Qualche anno fa, fu lui a scegliere di fare delle esperienze altrove, non siamo stati noi a cambiarlo. Ha fatto ulteriori esperienze, anche all’estero, e adesso iniziamo di nuovo il cammino insieme. Crediamo fortemente anche in questo roster. Ai ragazzi confermati, che ovviamente abbiamo voluto tenere ancora con noi, e ai nuovi arrivati, che conoscevamo da avversari o avevamo seguito proprio perché erano ritenuti all’altezza di un club come il nostro. Vogliamo divertirci e giocarcela su tutti i fronti, come nella nostra tradizione, portando sempre avanti i nostri valori di lealtà, rispetto per istituzioni, arbitri e avversari, ma anche una sana ambizione. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Pescara per averci ospitato in questa struttura, ma voglio ringraziare anche la città di Chieti e i gestori del PalaSantaFilomena per averci fatto lavorare nel migliore dei modi nelle ultime stagioni. Ora giocheremo a Pescara, una grande città con tradizione in questo meraviglioso sport: speriamo di avere tanta gente sugli spalti il sabato pomeriggio».