L'Accademia Biancazzurra primeggia nelle gare regionali di ginnastica artistica

L’Accademia Biancazzurra torna sugli scudi. Nelle gare regionali CSEN, disputate a Manoppello Scalo al palazzetto “Palastaccioli” lo scorso a 25 febbraio, l’Associazione sportiva di Simone Vitale, ex giocatore del Pescara, e di Milena Pesolillo, ha fatto incetta di medaglie, conquistando gran parte dei podi dove si sono cimentate le giovani ginnaste.

Il risultato più prestigioso lo porta a casa la giovanissima Gaia Cavicchi, che si è piazzata al primo posto nella categoria Allieve B individuali. Prima posto conquistato anche dalla squadra Junior A a squadre con Elena Gasparroni, Alice Di Pasquale, Katia Latini, Rossella De Francesco e Angela Popa.

Nella categoria Allieve B a squadre medaglia d’argento per Beatrice Serra, Gabriella Ciulla, Jenny Angelozzi, Paola D’Amico e Francesca Silvestri. Medaglia di bronzo invece per Ginevra Trulli nell’individuale Allieve A; Paola Pomante nella Junior B e per la squadra Esordienti con Syria Scardicchio, Caterina Ranalli, Elisa Bianchi, Emma Mascaretti e Asia Rossetti.

“Siamo felici per questo grande traguardo. Molti di queste ginnaste erano alle prime gare ufficiali –dichiara Milena Pesolillo – ma in poco tempo sono riuscite a raggiungere dei traguardi prestigiosi. Ora ci attende un altro impegno importante con i campionati italiani di Cheerleader che si terranno a Pescara i prossimi 17 e 18 marzo al Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II”.

Quinto posto, infine, per Beatrice Ciulla nella categoria Esordienti individuale. Ma anche chi non è andato sul podio ha dimostrato grande forza e carattere. Un’altra attestazione della qualità del lavoro di questa grande famiglia sportiva. Parliamo delle ginnaste della categoria Allieve A e B: Cispites, Monaco, Serra, Guizzardi, Febo, D’Antonio, Croce, Santoro, Marani Toro, Battistelli, Locascio, Carusi, Rossetti e Lagatta.

“Questi traguardi non fermano la nostra voglia di crescere – afferma Simone Vitale responsabile della scuola calcio dell’Accademia Biancazzura – Tante saranno le novità per i nostri iscritti a partire dal prossimo settembre. A partire dalla nuova location. Una sede, a Pescara centro, di 400 metri quadrati in cui fare le nostre innumerevoli attività. Ginnastica artistica, scuola cheerleader, baby sitting, giocosport in lingua inglese e attività ludiche con i nostri tecnici: Milena Pesolillo, Martina Del Zozzo, Tonino Torresi e Manuela Di Clemente”.