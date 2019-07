Nightlife sul lungomare di Pescara: dove fare serata questa estate

La movida pescarese l’estate si sposta sul lungomare! Voglia di vita notturna, di divertimento e spensieratezza? Basta fare un salto nei locali di Pescara che organizzano le migliori serate estive direttamente sul mare.

La nightlife pescarese 2019 vi attende!

Musica latina e spettacoli che vi lasceranno a bocca aperta. Questo e molto altro lo troverete a Café del Mar, la discoteca cool del Medusa.

Vieni a Vedere è l’evento 2019 targato Baja La Maja. Ogni sabato lo staff propone una serata danzante con cena e dopocena libero, ma selezionato.

Jambo Disco Club

Ma il sabato notte è anche tempo di Jambo Dinner-Show-Disco, una serata all’insegna dello stile e del divertimento.

Sempre il sabato sera, se vi piace il reggaeton, non potete non fare un saldo al Nettuno e assistere all’evento firmato La Fabrica del Ritmo.

Per una serata alternativa, il venerdì fate un salto al Pepito Beach Club, con ingresso dopocena gratis e tanta musica anni ’90. Per veri nostalgici.

Lampara

Voglia di un buon cocktail e di ritrovarsi in compagnia sul lungomare, quasi al confine con Montesilvano? Allora la serata potete trascorrerla alla Lampara!

Venerdì sera con la Black Box Crew a ritmo di hip hop e il sabato sera cena-spettacolo in terrazza. Tutto questo allo stabilimento Hawaii.

Tartarughino

El Martes de Fuego, la serata evento del Tartarughino a suon di r’n’b, reggaeton e moombahton!

L’evento imperdibile, soprattutto per i più giovani, è la serata organizzata da La Prora, l’evento a bordo piscina che non potete perdere. Per il 2019 è la serata Sbaam la protagonista dell’estate, evento che si svolge ogni mercoledì.

Una discoteca sul mare che incanta, un locale curato nei dettagli dove il bianco è protagonista. Al Tortuga si balla di sabato.

Ho voglia di te è la serata glam del Tre Palme, ogni sabato sera con i pezzi più iconici della musica anni ’90!